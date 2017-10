Bilan touristique dans le Doubs : les Suisses et les Néerlandais sont les plus nombreux...

La fréquentation du Doubs en juillet et août a été "globalement bonne" avec un total de 1,6 million de nuitées touristiques. Toutefois, une baisse de fréquentation des touristes en provenance d'Ile-de-France, d'Allemagne et de Suisse a été observée, alors que les clientèles lyonnaise et lorraine ont été plus nombreuses cet été.

Qui sont les principaux touristes dans le Doubs ?

Les régions francilienne et lyonnaise ainsi que la Bourgogne et le Bas-Rhin constituent les principaux bassins émetteurs pour le Doubs. Les Suisses et Néerlandais sont les plus nombreux, devant les clientèles allemandes, belges, scandinaves et britanniques.

Quelles sont les destinations les plus fréquentées ?

Le Haut-Doubs et le Grand Besançon arrivent en tête pour le nombre de nuitées touristiques. À noter que le Grand Besançon totalise plus de nuitées françaises et étrangères réunies, mais le Haut-Doubs accueille davantage de visiteurs français durant l'été. Le Pays Loue-Lison connaît quant à lui une belle progression.

(Communiqué)