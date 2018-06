Bisontins, qui êtes-vous ?

Bisontins, vous êtes jeunes !

La moitié d'entre vous a moins de 34 ans et les 15-29 ans représentent 29 % de la population. Pour comparaison, rien qu'à l'échelle de l'aire urbaine bisontine, l'âge médian passe à 38 ans et 22 % des habitants ont entre 15 et 29 ans.

En considérant enfin l'ensemble de la Franche-Comté, l'âge médian atteint 41 ans et les 15-29 ans représentent17 % de la population. Cela est bien entendu à mettre en rapport avec l'offre universitaire de la ville.

Source : Insee, Recensement de la population 2014 exploitation principale.

Bisontins, vous vivez souvent seuls...

53 % des ménages de votre commune sont composés d'une seule personne, contre 40 % sur l'aire urbaine de Besançon et 36 % à l'échelle de la Franche-Comté. La jeunesse de la population pourrait en être la cause, mais non ! Parmi les 25-64 ans, la part de ménages composés d'une unique personne reste importante : 27 %, contre 19 % en Franche-Comté.

Structure des ménages Source : Insee, Recensement de la population 2014 exploitation complémentaire

Niveau de vie

Le taux de pauvreté sur la commune s'établit à 21 % contre 13 % rien qu'à l'échelle de l'aire urbaine de Besançon. Encore une fois, l'âge de la population et la proportion d'étudiants pourraient justifier cette situation, mais non : l'écart reste significatif, quelle que soit la tranche d'âge observée. Le niveau de vie médian annuel à Besançon est lui aussi bien en dessous de celui de l'aire urbaine, 18 600 € contre 20 600 €.

Niveaux de vie - Source : Insee, Fichier Localisé Social et Fiscal 2014

Ces données illustrent en partie le phénomène de périurbanisation : les personnes qui en ont les moyens et les familles sont tentées par la périphérie de la ville.