Si les fameux nans au fromage sont particulièrement connus et appréciés par les Français, puisqu'elles sont souvent fabriquées avec de la Vache qui rit, le restaurant Bombay propose des variantes moins connues : au beurre, à la viande hachée, aux épices, aux légumes et à l'ail. Ils sont fabriqués "à la façon indienne" et cuits au tandoor, un four en terre cuite en forme de jarre, traditionnellement enfouie dans le sol.

Biryani végétarien, butter chicken, agneau korma…

Au-delà des nans, le Bombay permet de découvrir des plats indiens authentiques : l'agneau korma, très populaire en Inde, et au Pakistan qui est généralement préparé à des occasions spéciales comme el-aid. Le butter chicken soit du poulet au beurre avec une sauce aux épices (garam massala notamment) aux noix de cajou et à la coriandre. Ou encore le curry d'aubergines, le biryani végétarien, un plat de riz cuisiné avec des légumes et d’épices, etc.

Du Pakistan à Besançon…

Waqar, 32 ans, né au Pakistan et arrivé en France il y a 10 ans, est le gérant du restaurant avec son épouse. Après avoir vécu à Vesoul, ils se sont installés à Besançon il y 8 ans. Waqar a travaillé en tant que salarié au restaurant indien le Taj Mahal rue Claude Pouillet, il a décidé de monter sa propre affaire dans la rue d'Anvers, une petite rue discrète, mais qui se développe de plus en plus… Selon lui, "la cuisine indienne plaît aux Bisontins et il y a du passage, nous sommes bien installés", nous a-t-il précisé.

Infos +