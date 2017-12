Bourgogne Franche-Comté : la Côte-d'Or et le Doubs gagnent des habitants, la Nièvre continue d'en perdre

La Bourgogne Franche-Comté compte 2 820 940 habitants au 1er janvier 2015 soit une augmentation de 7 062 habitants entre 2010 et 2015. C'est le département de Saône-et-Loire qui compte le plus d'habitants avec 555 408, puis le Doubs avec 536 959 habitants, la Côte-d'Or avec 533 147 habitants, l'Yonne avec 340 903 habitants, le Jura avec 260 587 habitants, la Haute-Saône avec 237 706 habitants, la Nièvre avec 211 747 habitants et enfin le Territoire de Belfort avec 144 483 habitants.

Le Doubs gagne le plus d'habitants, la Nièvre en perd le plus

En 5 ans, la Nièvre est le territoire qui a perdu le plus d'habitants avec 7 837 personnes en moins. A l'inverse, le Doubs en a gagné 9 169 et la Côte-d'Or, 8 789. Pour les autres départements :

Saône-et-Loire : -255

: -255 Yonne : -1 607

: -1 607 Haute-Saône : -1 842

: -1 842 Territoire de Belfort : +1 572

La Bourgogne Franche-Comté parmi les régions qui ont le moins évolué…

Dans le classement des régions en fonction de l'évolution de leur population entre 2010 et 2015, la Bourgogne Franche-Comté est 15e sur 17.

(Insee-recensement de la population)