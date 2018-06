Bourgogne-Franche-Comté : la production en léger recul en mai

Autres produits industriels (56,9%)

Cette catégorie concerne : les textiles, l'habillement, le cuir et chaussure, l'industrie chimique, les produits en caoutchouc, le plastique et autres produits non métalliques, la métallurgie et produits métalliques, le bois, papier et imprimerie.

L’activité s’est globalement repliée en mai. La demande demeure bien orientée sur le marché national alors qu’elle se stabilise à l’export. L’augmentation des prix des matières premières a légèrement décéléré, avec une répercussion partielle sur les prix de vente. Les intérimaires ont permis d’ajuster les effectifs. Les carnets de commandes offrent une bonne visibilité et les perspectives sont positives avec des recrutements prévus.

Services marchands (44,2%)

Le mois de mai a été marqué par une décélération de l’activité. Les prix ont poursuivi leur augmentation. Les difficultés de recrutement persistent dans tous les secteurs. Le niveau des commandes, de l’activité, ainsi que les perspectives, demeurent favorables.

Industrie (26,2 %)

La production industrielle s’est inscrite en léger recul en mai, en dépit de flux de commandes en progrès. Les prix des matières premières poursuivent leur augmentation à un rythme soutenu, avec une répercussion partielle sur ceux des produits finis. Le niveau global des stocks ressort légèrement en-dessous de la normale. Les carnets se maintiennent à un niveau satisfaisant. Des difficultés de recrutement sont toujours signalées. Une légère reprise de la production est attendue en juin.

Matériel de transport (17,3%)

La production est ressortie en repli en raison de problèmes récurrents d’approvisionnement. Un moindre recours à l’intérim est constaté. Les stocks de produits finis se sont amoindris et se situent à un niveau jugé normal. La hausse du coût des matières premières est toujours d’actualité. Un manque de dynamisme du marché intérieur est constaté. Les carnets de commandes demeurent satisfaisants. L’activité devrait se stabiliser au cours du mois de juin

Equipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines (16,0 %)

La production a fléchi au cours du mois de mai, sauf pour le secteur de la fabrication de machines et équipements. Dans l’ensemble, la reprise de la demande étrangère a permis de dynamiser les entrées d’ordres. Les prix des matières ont enregistré une nouvelle hausse, répercutée partiellement sur les tarifs de vente. Les carnets de commandes se sont globalement réduits. Le recours en personnel intérimaire a diminué. Une hausse de la production est attendue pour le mois de juin.

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons (9,9%)

L’activité a progressé au cours du mois de mai. Les coûts des matières premières enregistrent des hausses qui ne sont pas systématiquement répercutées sur les prix de vente. Les effectifs se sont accrus via le recours à l’intérim et devraient se stabiliser. Les carnets de commandes sont toujours bien étoffés et la production devrait se maintenir à un bon niveau le mois prochain, voire légèrement augmenter.