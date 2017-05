Bourgogne Franche-Comté : le chômage en baisse de 3,7% en avril 2017

Fin avril 2017, en Bourgogne - Franche-Comté, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 130 170. Ce nombre diminue de 0,8 % sur trois mois (soit –1 080 personnes) ; il recule de 0,4 % sur un mois et de 3,7 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 0,1 % sur trois mois (–1,0 % sur un mois et –1,3 % sur un an).

En Bourgogne - Franche-Comté, sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 0,6 % pour les moins de 25 ans (+0,5 % sur un mois et –10,4 % sur un an), de 1,2 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–0,4 % sur un mois et –4,5 % sur un an) et de 0,2 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (–0,9 % sur un mois et +2,1 % sur un an). Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A se situent entre –3,0 % dans la Nièvre et +0,5 % en Haute-Saône pour les évolutions sur trois mois. Sur un mois, elles se situent entre –0,8 % dans le Jura et 0,0 % en Côte- d'Or et en Haute-Saône.