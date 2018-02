Bourgogne Franche-Comté : un nouveau contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle

Le CPRDFOP a été élaboré dans un large cadre partenarial puisqu’il a associé l’ensemble des acteurs engagés dans le champ de la formation et de l’orientation professionnelles, mobilisés au sein du CREFOP (Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle) : l’Etat (Préfet et autorités académiques) et les partenaires sociaux, sous le pilotage et l’animation de la Région.

Depuis la loi du 5 mars 2014, le CPRDFOP intègre désormais la thématique de l’orientation et il revient à la Région d’"établir un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l’orientation tout au long de la vie".

Une dynamique inscrite dans le contexte socio-économique régional et les orientations de la stratégie de mandat…

Les caractéristiques structurelles de l’économie locale (forte industrialisation, poids important de l’agriculture…), l’hétérogénéité des territoires et les évolutions sociétales et économiques (transformation des métiers, évolution du rapport au travail…) ont guidé les partenaires tout au long des travaux. Une douzaine de réunions avec les représentants des principaux secteurs professionnels s'est tenue pour "partager les éléments de prospective et cerner les attentes de chacun en matière d’orientation et de formation", est-il précisé dans un communiqué de la Région.

Le potentiel touristique, agricole et industriel de la Bourgogne-Franche-Comté (et la nécessaire montée en compétences des acteurs de ces secteurs), l’évolution des métiers (induite par la transition écologique et énergétique) et l’impact de la révolution numérique sur nos vies professionnelle et personnelle ont aussi structuré la réflexion des signataires.

…qui se décline autour d’ambitions majeures…

Les priorités régionales s’inscrivent dans un triptyque qui permet, dans le cadre de l’élaboration de l’offre en matière d’orientation et de formation professionnelles, "de prendre en compte les besoins économiques régionaux" :

Relever le défi des transformations économiques, pour favoriser la réussite et la montée en compétences des jeunes et des actifs ;

Proposer une formation et une orientation tout au long de la vie pour sécuriser les parcours professionnels ;

Garantir une offre de formation territorialement équilibrée, en considérant la formation comme un élément d’aménagement du territoire.

Le CPRDFOP s’inscrit dans le long terme : "il prend en compte les transformations sociétales pour permettre, à travers l’organisation de conférences et d’échanges, de faire se rencontrer actifs, futurs actifs, employeurs, pour débattre des évolutions structurelles du monde du travail, des attentes, des points de convergence ou de divergence."

13 axes stratégiques permettront la mise en œuvre des pistes d’actions avancées

Le CPRDFOP sera décliné au niveau territorial sur la base des Rencontres territoriales économie emploi formation initiées en novembre dernier.

Un accord a également été signé entre l’Etat, la Région et les partenaires sociaux. Dans le cadre de cet accord, les signataires ont défini ensemble les modalités de leur coopération en matière de dialogue social territorial.

Des "Territoires de projet" seront conjointement définis, afin d’y mener des expérimentations qui pourront alimenter le travail mené au sein des Rencontres territoriales de l’économie, de l’emploi et de la formation, notamment en matière de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et d’adéquation entre la formation des adultes et les besoins de recrutement des entreprises.

(Communiqué)

Infos +

* Les signataires du CPRDFOP :