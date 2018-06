Brevet des collèges : 14 194 candidats passeront les épreuves dans l'académie de Besançon

Le DNB est le premier examen important de la scolarité. Il évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège.

Il repose sur le contrôle continu et sur des épreuves obligatoires. L’obtention du brevet atteste de la maitrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Les nouveautés 2018

À partir de cette session, le DNB est rééquilibré entre évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves finales. Chaque discipline évaluée fait l'objet d'une épreuve distincte, sauf en sciences (deux disciplines), et d'une épreuve orale pour les candidats scolaires.

Cinq épreuves notées sur 400 points :

Quatre épreuves écrites bien distinctes selon la discipline : français (100 points), mathématiques (100 points), histoire-géographie - enseignement moral et civique (50 points), sciences (50 points) ;

une épreuve orale sur un sujet étudié en histoire de l’art ou autre soutenance de projet (100 points).

L’élève (candidat scolaire) est reçu s’il obtient au moins 400 points sur 800. Les cinq épreuves comptent autant que le contrôle continu (400 points) qui permet d’évaluer le niveau de maîtrise des huit composantes du socle commun.

Plus d'importance accordée au brevet...

Quelques détails apparaissent cette année pour que ce diplôme compte davantage tels que :

L’évaluation des huit composantes du socle commun de compétences, de connaissances et de culture entre dans le calcul des points pour l’obtention du DNB ;

la physique-chimie, les sciences de la vie et de la Terre et la technologie sont désormais évaluées lors d’une épreuve terminale ;

8 heures d’épreuves écrites contre 7 heures jusqu’à présent ;

une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves.

Pour les élèves en situation de handicap

Tous les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’aménagements selon les dispositions prévues par le décret du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap et par l’arrêté du 29 mars 2018 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen du DNB [...] pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé.

Une baisse des effectifs depuis 3 ans…

Cette année, 13 980 candidats passeront les épreuves du brevet dans l'académie de Besançon dont :

13 467 candidats dépendant d’établissements sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale (MEN) ;

9 candidats scolaires du centre national d’enseignement à distance (CNED) ;

504 candidats issus d’établissements agricoles. Ces élèves présentent une série professionnelle ou technologique du DNB du ministère de l’Éducation nationale.

À ces candidats s’ajoutent :

214 candidats individuels (élèves scolarisés au-delà de la troisième, adultes non inscrits à une préparation au DNB dans un établissement).

Le nombre total est de 14 194 candidats scolaires et non scolaires pour l’académie.

Pour la 3e année consécutive, le nombre de candidats scolaires au DNB enregistre une baisse de ses effectifs. Il diminue de 206 jeunes, soit une perte de 1,5 % toutes séries confondues. On dénombre 13 980 inscrits dont 12 670 pour la série générale et 1 310 pour la série professionnelle. (Pour rappel : 14 186 candidats en 2017, 14 328 en 2016 et 14 487 en 2015)

Les séries…

Depuis la session 2013, le DNB ne compte plus que deux séries :

- la série générale (substitut à la série collège) concerne les élèves des classes de troisième générale de collège ;

- la série professionnelle (refonte des séries professionnelle et technologique) concerne les élèves :

de 3e « prépa pro » en lycée professionnel ;

les élèves inscrits dans des structures d'alternance de type maison familiale rurale (MFR) ;

les élèves en dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA).

Série générale :

La série générale reste celle qui représente la plus forte part d’inscrits au DNB avec 89,7 % d’inscriptions.

À la suite d’une chute de ses effectifs en 2017 (- 186 candidats), la série générale connaît un nouveau recul de ses inscrits en 2018. Elle perd 80 jeunes, ce qui représente -0,6 % d’inscrits par rapport à 2017. Ce sont 12 736 candidats qui se présenteront aux épreuves de la série générale, dont 12 670 scolaires.

Au niveau national, les inscriptions ont connu une baisse en 2017. Elles ont perdu - 0,7 % (- 4 875 candidats). Les chiffres de 2018 ne sont pas encore connus.

Série professionnelle :

Tous candidats confondus, la série professionnelle subit une baisse de ses effectifs de - 4,1 %. En valeur absolue, cela représente - 62 inscriptions. Ainsi, ce sont 1 458 jeunes, dont 1 310 scolaires, qui devraient se présenter aux épreuves du DNB contre 1 520 en 2017.

Que ce soit au niveau académique ou national, les inscriptions suivaient la même tendance à la baisse pour 2017, - 4,5 % pour la France, soit - 3 444 candidats.

Planning des épreuves

Jeudi 28 juin

9h - 10h30 : français 1re partie (grammaire et compétences linguistiques, compréhension et compétences d’interprétation, dictée)

10h45 - 12h15 : français 2e partie (rédaction)

14h30 - 16h30 : mathématiques

Vendredi 29 juin

9h - 11h : Histoire et géographie, enseignement moral et civique

13h30 - 14h30 : sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie*)

15h - 16h30 : langue vivante étrangère

Infos +

Les résultats seront publiés jeudi 12 juillet 2018 à 10 heures.

Attribution des mentions :

+ de 480 points → mention assez bien

+ de 560 points → mention bien

+ de 640 points → mention très bien

(Communiqué du Rectorat)