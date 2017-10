Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances se rendra ce jeudi 26 octobre 2017 à Belfort, accompagnée de Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports est-il indique dans l'agenda ministériel. Cette venue, très attendue par les syndicats, inquiète Philippe Pillot, délégué syndical central FO chez Alstom sur le site d'Ornans, qui n'a pas encore reçu de convocation officielle et qui craint que les questions sur le mariage d'Alstom et Siemens ne soit pas évoquées…