Cake and the City rouvre dans quelques jours au centre-ville de Besançon !

Cake and the City ouvrira son nouveau salon de thé gourmand au 30-32 Grande rue à Besançon (à la place de la boutique Réserve Naturelle).

Le salon de thé avait fermé ses portes le 22 avril 2017 lorsqu'il était installé rue Claude Pouillet, dans le but de trouver un nouvel emplacement au centre-ville de Besançon. Les gérantes souhaitaient notamment avoir plus de visibilité et une plus grande cuisine pour confectionner leurs cupcakes.

Dans une vidéo hilarante publiée sur le compte Facebook de Cake and the City, les Sophie et Sarah promettent "des surprises" et une ouverture dès octobre prochain.

Deux postes à pourvoir

À l'occasion de cette ouverture, deux postes sont à pourvoir : l'un d'apprenti-e CAP pâtisserie, l'autre de serveur ou serveuse à temps partiel. Les infos sur www.facebook.com/cakeandthecity25/

