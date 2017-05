"Participer à la Vogalonga de Venise est une superbe aventure physique, sportive et mentale" expliquent les Dragon ladies bisontines. "Tout le sens de notre équipage est de montrer que la maladie n'est pas une fatalité, peut être dépassée par un engagement personnel et collectif, et doit être combattue tous les jours un peu plus".

Très populaire chez les Vénitiens, la Vogalonga est une régate de bateaux à rames festive qui se déroule tous les ans à Venise tous les ans le dimanche de Pentecôte. Pour la petite histoire, la première édition s'est tenue en 1975. Les organisateurs protestaient alors contre la multiplication des bateaux à moteurs à Venise.

Aujourd'hui, cette régate rassemble des rameurs de toute l'Europe avec plusieurs milliers d'embarcations à rames : aviron, kayak, canoë, dragon boat, gondole, caroline, barque, etc. Le départ est donné par un coup de canon le dimanche à 9 h devant le palais des Doges au cri "Per Venezia e per San Marco" ! Les rameurs vénitiens lèvent leurs rames pour saluer.

Le parcours, sur plus de 30 km, traverse la lagune par les îles Burano et Murano, avant un retour à Venise par le Cannareggio et une descente finale du Grand Canal.

20 Pagayeuses dont 15 ladies de Besançon

Pourquoi cet équipage ? "Pour avancer dans la maladie vers la guérison, ller de l'avant en pagayant ensemble, retrouver une vitalité physique et morale, échanger loin du milieu médical, et former une équipe solidaire" expliquent-elles.

Cette manifestation est aussi l'occasion pour beaucoup de Dragon Ladies d'Europe de se retrouver. Le club de Besançon est né en 2013. Aujourd'hui, elles sont 17 femmes adhérentes à la société nautique de Besançon (SNB) toutes opérées, beaucoup encore en traitement dont radiothérapie et chimio. Elles ont décidé de relevé le défi en lien avec le conseiller technique dragon boat de Franche Comté, l'entraineur permanent des Ladies, une kiné. Le Dragon boat se composera de 20 pagayeuses dont 15 ladies, d'un Barreur et d'un tambour, soit 22 personnes embarquées ! Ca va pagayer !

Info +

Le Dragon Boat est une embarcation d'origine chinoise qui peut accueillir une vingtaine de pagayeurs, un barreur et un tambour. Le sport est très répandu en Asie.

En 1996, le Dr D.Mc Kensie, médecin physiologiste à l'université de Vancouver eut l'idée novatrice, de créer un équipage de Dragon Ladies avec des femmes traitées d'un cancer du sein. Ce médecin pensait qu'une activité physique adaptée et progressive était bénéfique en réactivant la circulation lymphatique, par un effet actif de la musculature. Le mouvement effectué dans le Dragon Boat s'adapte en effet parfaitement à cette pathologie .

Des équipages se créent aux Etats Unis, en Australie puis en Europe et pour la première fois en France à Reims en 2009