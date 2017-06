Canicule en Bourgogne-Franche-Comté : des conseils et une plateforme téléphonique à disposition

La direction générale de la santé a décidé d’activer la plateforme téléphonique d’information "Canicule". Cette plate-forme téléphonique, accessible au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 9h à 19h) permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles. Comme prévu par le plan national canicule 2017, les autorités sanitaires nationales et régionales surveillent la situation heure par heure.

13 départements en vigilance orange

Ce lundi, 13 départements seront en vigilance orange (Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vienne, Charentes, Charente-Maritime, Haute-Vienne, Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Paris et la petite couronne). Des vigilances jaunes sont, par ailleurs, prévues dans de nombreux départements des régions Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la Loire, Ile-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-RhôneAlpes, Bourgogne Franche-Comté.

Ces températures élevées, qui baisseront peu pendant la nuit, pourraient perdurer toute la semaine. La prévention sera renforcée dans les établissements accueillant des personnes âgées et en situation de handicap. La direction générale rappelle "le rôle fondamental des associations".

Les conseils pour "protéger sa santé" lors de fortes chaleurs

Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée...) ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide ;

Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin traitant, tout particulièrement en cas de

problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple).

Info +

Télephone : 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 9h à 19h

Les conseils de prévention, ainsi que les outils élaborés par le ministère chargé de la santé et l’Agence nationale de santé publique (ANSP) figurent sur les sites Internet du ministère et de l’agence :