Canicule : une assistance disponible pour les personnes isolées

Les personnes isolées âgées de plus de 65 ans résidant à Besançon peuvent "bénéficier de conseils et d’assistance en cas de canicule en s’inscrivant sur le registre nominatif des personnes fragiles et isolées" explique la ville.

Cette inscription peut être faite par la personne isolée ou par un de ses proches par téléphone au 03 81 41 22 04 ou sur le site de la ville www.besancon.fr, dans l’espace "Senior".

Info +

En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence dû aux fortes chaleurs ou à la canicule, le personnel de la Ville prendra contact avec la personne concernée pour lui apporter une assistance.