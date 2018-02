Castorama et Brico Dépôt : 409 suppressions de postes annoncées en France

Le "plan de transformation" nommé "One Kingfisher" prévoit un programme d'"investissements informatiques, la mise en place d'une centrale d'achat unique, des évolutions des métiers du marketing et du commerce, ainsi que la création d'un centre de services partagés en Pologne pour gérer ses activités de transactions financières et comptables", a détaillé Kingfisher dans un communiqué.