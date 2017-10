Le bilan mi-mandat de Jean-Louis Fousseret par La France Insoumise...

"Si la motion de quelques élus PS EEVL PCF au Conseil Municipal du 21 septembre 2017 semble fragiliser la majorité, tout le monde s’est pourtant vite rassemblé autour du bilan à mi-mandat. Comme des couteaux sans lame, nos opposants n’ont pas le courage d’assumer politiquement un déni de démocratie pourtant éclatant", explique la France Insoumise dans un communiqué.

"La baisse des dotations n’excuse pas tout", poursuit-elle. "La forte dégradation de la situation dans les quartiers populaires met à jour l’absence de volonté politique. La politique sécuritaire s’est développée avantageusement, sans grand résultat et au détriment des stratégies de prévention. La vidéo surveillance coûteuse, présentée comme un atout, ne règle pas les problèmes. La suppression du service des Correspondants de nuit délègue au privé la gestion de la situation dans les quartiers".

La situation des familles monoparentales est "alarmante" à Planoise

"L’analyse des besoins sociaux 2016 pointe la précarisation importante de toute une part de la population (…) Comment des enfants en grande précarité peuvent-ils s'intégrer au système scolaire ? La situation des familles monoparentales est de plus en plus alarmante dans le quartier de Planoise. Selon l'INSEE, trois millions d'enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté dans un pays classé comme 6ème puissance économique. Le Maire n’a pas de réponse à la pauvreté qui sévit dans les quartiers. Si l’on ajoute à cela, notamment à Planoise, la facture du chauffage, le quotidien pèse lourd sur le budget des ménages. La fin des contrats aidés annoncés par le gouvernement, dont Monsieur le Maire est un soutien efficace, ne va pas arranger la situation", précise le mouvement.

Ce que propose la France Insoumise

Le mouvement propose de développer massivement le logement public et social de qualité, en "augmentant le nombre de représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes hlm (agirait aussi sur l'axe réappropriation des quartiers et prévention et sécurité) et de promouvoir le rôle des gardiens d'immeuble dans le parc social et valoriser leur rôle", est-il expliqué.

"Il est nécessaire de renforcer les politiques de prévention, avec notamment le déploiement et la formation de professionnels au contact quotidien avec la population sur l'ensemble des quartiers et d’augmenter les effectifs du service public (Département, CCAS, CAF, Pôle emploi, médiateur citoyen) pour permettre un réel accompagnement des personnes. Il est évident que cette nouvelle politique s’accompagnera de la création d’une garantie dignité de 1000 euros par mois et la gratuité de l’accès à l’eau, électricité et gaz", conclut le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

(Communiqué de la France Insoumise et groupes d’appuis FI FMP, FLJ)