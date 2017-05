Ce qui change au 1er mai 2017

Baisse du prix du gaz

Bonne nouvelle pour les 5,6 millions de foyers français abonnés au gaz. Les tarifs réglementés du gaz de ville distribué par Engie vont diminuer de 3,3% en moyenne. En avril 2017 déjà, on avait constaté une baisse du prix du gaz après plusieurs mois de hausse en janvier et mars, notamment. Cette baisse des tarifs du gaz est de "1,2 % pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,1 % pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude et de 3,4 % pour les foyers qui se chauffent au gaz", indique la commission de régulation de l'énergie

Médecin : hausse du tarif des consultations

A compter du lundi 1er mai 2017, la consultation chez le généraliste passe de 23 à 25 euros. Une revalorisation de deux euros obtenue l'été dernier après cinq mois de négociations aux forceps entre les syndicats et l'Assurance maladie. L'augmentation concerne les consultations chez les généralistes installés en secteur 1, soit 94% des professionnels.

Pour tous ceux qui ont une mutuelle, il n'y aura aucun changement pour le portefeuille. 70% du remboursement est pris en charge par l'Assurance maladie, 30% par la mutuelle. Le pourcentage reste le même, ce sont les montants qui changent. La mutuelle prendra en charge 7,5 euros contre 6,9 euros sur l'ancien tarif. Ceux qui n'ont pas de mutuelle, 5% des assurés sociaux, paieront eux-mêmes ces 7,5 euros, soit 60 centimes de plus.

La consultation des enfants, jusqu'à 6 ans, passera, elle, à 30 euros. D'autres augmentations tarifaires, notamment pour les consultations chez les spécialistes interviendront à l'automne.

Légère évolution du RSI

Le très critiqué Régime social des indépendants (RSI) évolue. Des règles concernant les délais de carence et les prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité changent pour les assurés affiliés au RSI.

Vous louez votre logement vie Air'nB ?

Cela concerne les particuliers qui louent leur logement sur Airbnb. A partir du 1er mai, la plateforme américaine collectera la taxe de séjour dans 31 nouvelles villes, alors que le processus était déjà en place dans une vingtaine de municipalités.

Le décrêt paru au JO du 30 avril 2017 permet aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles de la petite couronne parisienne de créer un numéro d’enregistrement pour les meublés faisant l’objet d’une location de courte durée. L’intérêt d’un tel numéro ? Pouvoir vérifier que les propriétaires n’excèdent pas la durée limite légale de location de 120 jours par an lorsqu’il s’agit de résidences principales. Avec le cas échéant, des amendes pour les loueurs intensifs qui empiètent sur les plates-bandes des professionnels

Mai, le mois des impôts

Le mois de mai est celui des échéances fiscales. Le 17 mai sonnera l'heure de la date limite de la déclaration papier. Pour les départements 01 à 19 et les résidents à l'étranger, il faudra faire votre déclaration en ligne au plus tard le 23 mai, le 30 mai pour les résidents des départements 20 à 49. Pour les autres, l'échéance interviendra plus tard, le 6 juin.

Patrim, le nouveau service en ligne pour estimer un logement

Dès le 1er mai, les vendeurs et acquéreurs pourront profiter de Patrim', un service utilisé par l'administration fiscale pour déterminer la valeur des propriétés immobilières. Pour y accéder, il faudra seulement délivrer son numéro fiscal.