Cérémonie du PSB Judo à Besançon : cinq ceinture noires en plus, 511 licenciés...

Cette année, le club a atteint le nombre de 511 licenciés de la catégorie moustique 4-5 ans, aux séniors, tous les judokas se sont retrouvés pour être récompensés "d’une année assidue et sportive", précise le club, en recevant leur nouvelle ceinture en présence de l’adjoint aux sports de la ville de Besançon Abdel Ghezali.

40 compétiteurs/trices du club, ont eu "tout au long de l’année de bons résultats" relève le club. Deux minimes garçons se sont qualifiés pour la finale du championnat de France et une belle première participation de l’équipe cadette filles au championnat de France, résultat des actions du club depuis plusieurs années à destination des filles. Six jeunes entrent en pôle espoir et six autres s’engagent dans la filière arbitrage.

Ceinture noire, certificat de moniteur d'arts martiaux...

Cette année, quatre jeunes obtiennent leur ceinture noire. Un jeune formé au club obtient son 2ème dan et son certificat de qualification professionnelle de moniteur d’arts martiaux et devient ainsi officiellement professeur de judo.

La mascotte Okidi a fait une apparition "pour la joie des petites et grands et le tirage de la tombola a fait des heureux dans le public ; des bons d’achats chez les partenaires, une console de jeu, une TV grand écran, et d’un beau voyage !" s'enthousiasme le club.