C'est la fête de tous vos projets chez Leroy Merlin à Besançon !

Sur le thème du Camping, le magasin Leroy Merlin changera de look pour replonger dans l'été comme si on repartait en vacances… Dans une ambiance décontractée, les clients pourront profiter de réductions exceptionnelles avec par exemple -15% sur des portails sur mesure, des meubles de salle de bain Néo, -25% sur des portes de garage et de nombreuses autres offres jusqu'à – 50%.

Et ce n'est pas tout…

Leroy Merlin fait le plein d'animations

Chaque jour de cette grande fête, Leroy Merlin organise des animations dans tout le magasin avec des jeux à l'intérieur et sur le parking, des structures gonflables, des stands avec des artisans de la région (bijoux, miel, restauration, etc.) et même un Studiomaton pour réaliser un maximum de photos et tenter de gagner 10 projets de 2000€ (voir détails du règlement du jeu en magasin)!

À noter : retrouvez en ligne les jeux et animations sur la page facebook de Leroy Merlin Besançon. Il suffit de "liker" la page pour s'en informer et y participer.

Leroy Merlin au salon de l'habitat

Du 20 au 22 octobre, Leroy Merlin sera présent au salon de l'habitat pour "Aménager votre univers extérieur". Les collaborateurs vous accueilleront dans la bonne humeur pour vous aider, vous conseiller dans vos projets bricolage comme la terrasse, le jardin, sans oublier la domotique pour rester connecté à votre domicile.

