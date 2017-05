Chaleur en Franche-Comté : quelques astuces pour bien s'hydrater...

Les températures devraient atteindre jusqu'à 30°C dans certains secteurs de Franche-Comté ce dimanche 28 mai 2017 et les jours suivants. Il ne faut donc pas oublier de bien s'hydrater et de prendre soin des nourissons et des personnes âgées. Voici quelques astuces simples pour prendre soin de son corps !