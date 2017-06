Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Franche-Comté et sa délégation du Doubs changent d'adresse

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Franche-Comté, jusqu’ici basée à Ecole-Valentin, et sa délégation du Doubs, anciennement rue de la Préfecture, emménagent à "La Nef aux Métiers", Bâtiment B - 101 rue de Vesoul à Besançon pour "la mutualisation et de rationalisation des services, précisent-ils.

Les horaires et l'offre de services restent inchangés :

Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 et de 13h à 17h

Conseil, analyse et accompagnement spécialisé des porteurs de projets,

Création, transmission et reprise d’entreprise,

Immatriculations, modifications et radiations du répertoire des Métiers,

Développement de l’emploi et de l’apprentissage,

Formations fondamentales et novatrices en matière de gestion d’une entreprise et dans la formation de tout son personnel,

Expertise dans le développement du tissu économique régional,

Partenaires stratégiques des acteurs locaux,

Suivi en temps réel des évolutions législatives, administratives, fiscales…

