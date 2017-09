Championnat de ligue de course d'orientation VTT Mass Start

Outre l’aspect technique qu’il convient de maîtriser, les concurrents doivent en plus gérer la pression de la présence dans leurs roues de leurs adversaires. Si les choix d’itinéraires restent déterminant et peuvent contribuer à disperser les coureurs, il n’en demeure pas moins que la capacité d’échapper à la masse et à ses poursuivants peut être profitable pour celles et ceux qui briguent une victoire.

Une centaine de compétiteurs sont attendus pour se disputer les titres. A ces derniers s’ajouteront les non licenciés venus pour concourir ou s’initier sur l’un des 11 circuits qui seront proposés.

Un certains nombre de coureurs de haut niveau seront présents dont les jeunes sociétaires de BALISE 25 qui ont participé aux derniers championnats d’Europe et du Monde dont ils sont revenus médaillés d’Or, d’Argent et de Bronze. Cela sera une occasion d’échanger avec eux sur leurs expériences au niveau international.

Pour rejoindre l’accueil de l’épreuve qui sera ouvert à partir de 12h00, un fléchage rouge et blanc sera mis en place au carrefour des départementales 146 et 464.

Les départs en masse seront donnés par vague à partir de 13h30. Quant aux parcours «initiation découverte», ils seront ouverts à 14h00. La fermeture des circuits est prévue à 16h30.