Championnats de France fructueux pour Orientation Team Besançon

Le samedi 27 Mai 2017 lors des Championats de France Longue Distance près de Dijon, en Dames 16 Tifenn Moulet s'adjuge le titre de Championne de France. En D21E Rahela Brunner remporte une belle 2eme place. Margaux Hummel Azais (4eme en D21), Quentin Moulet (4eme en H18A) et d'Emmanuel Flicoteaux (3eme en H21C) remportent les places d'honneur

Le lendemain, le dimanche 28 mai 2017, avaient lieu les épreuves de Relais à Saint Jean de Boeuf, près de Dijon. Honneur aux Dames puisqu'elles remportent le titre en catégorie Elite. Le relais était composé de M. Hummel Azais, C. Foltzer et R. Brunner. Chez les plus jeunes T.Moulet et E. Chatelain terminent 3eme en catégorie 18/20 ans.

Chez les hommes en catégorie élites, le trio B. Viel, G.Chatelain et C Demeuse terminent 3eme. Leurs collègues A.Sahraoui, Q. Moulet et M.Mathis prennent la 2eme place en catégorie 18/20. F.Gaine, J. Tnchant et C. Bernard terminent 3eme en catégorie 35/40.

Pendant ce temps V. Coupat, sociétaire du club participait aux épreuves de la coupe du monde en Finlande, avec l'équipe de France.

Ces résultats confirment la bonne santé du club et sont prometteurs pour la jeune génération.