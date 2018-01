Chaux-Neuve : le Norvégien Jan Schmid vainqueur, les Français loin derrière...

Schmid a devancé le Japonais Akito Watabe, meilleur skieur du concours de saut à skis, en rattrapant ses 27 secondes de retard au cours des 10 km de ski de fond. La troisième place est revenue au Finlandais Ikka Herola.

Chez les Français...

Meilleur Français de la journée, François Braud a pris la 9e place, à un peu plus d'une minute de Schmid. Jason Lamy Chappuis, qui tente cet hiver un retour au plus haut niveau après deux années de pause a pris la 25e place, à deux minutes de la victoire.

Classement de l'étape de Coupe du monde de combiné nordique de Chaux-Nevue :

1. Jan Schmid (NOR) en 23 min 59 sec 7/10

2. Akito Watabe (JPN) à 1.4

3. Ilkka Herola (FIN) à 21.5

4. Lukas Klapfer (AUT) à 21.8

5. Jörgen Graabak (NOR) à 55.6

6. Fabian Riessle (GER) à 56.3

7. Franz-Josef Rehrl (AUT) à 1:00.5

8. Johannes Rydzek (GER) à 1:02.6

9. François Braud (FRA) à 1:04.3

10. Eric Frenzel (GER) à 1:07.1

...

14. Maxime Laheurte (FRA) à 1:17.8

22. Antoine Gérard (FRA) à 1:47.5

25. Jason Lamy Chappuis (FRA) à 2:07.5

32. Laurent Muhlethaler (FRA) à 2:36.7

Classement général de la Coupe du monde de combiné nordique (après 9

épreuves sur 22) :

1. Jan Schmid (NOR) 583

2. Akito Watabe (JPN) 445

3. Johannes Rydzek (GER) 439

4. Joergen Graabak (NOR) 409

5. Fabian Riessle (GER) 357

6. Espen Andersen (NOR) 356

7. Eero Hirvonen (FIN) 335

8. Erik Frenzel (GER) 287

9. Lukas Klapfer (AUT) 250

10. Ilkka Erola (FIN) 220

...

11. Maxime Laheurte (FRA) 195

12. François Braud (FRA) 192

14. Antoine Gérard (FRA) 178

45. Jason Lamy-Chappuis (FRA) 10

(Source : AFP)