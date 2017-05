Cheval blessé par balle, coups de feu et cambriolages : trois hommes interpellés

Les riverains du secteur de la rue de Belfort ont assisté ce matin à un grand déploiement de force de l'ordre, avec l'intervention d'une demi-douzaine de véhicules de police. À leur bord, des agents cagoulés et armés chargés d’interpeller trois hommes âgés de 19 à 26 ans, rue des Anémones, dans le quartier Palente de Besançon. Le trio a été placé en garde à vue pour être entendu par les enquêteurs de la sûreté départementale.



La petite bande est soupçonnée d'avoir commis non moins de 23 faits malveillants entre le 18 et le 23 avril 2017, essentiellement dans le quartier Palente. La liste est longue. Pour "s'amuser", ils ont pris pour cible des garages, des voitures –comme celles du garage Citroën près de la rue de Vesoul - et même un cheval avec des armes de chasse. L'équidé a été victime d'un dangereux projectile qui a pénétré sa cuisse sur 30 cm de profondeur, dans la nuit du 21 au 22 avril 2017 chemin de l'Ermitage. Grièvement blessé, le cheval a néanmoins survécu.



Les malfrats sont également suspectés d'avoir participé à de nombreux cambriolages dont l'un commis dans les locaux du service après-vente de l'horloger Swatch, rue Lafayette, dans le quartier Planoise de Besançon. Dans la nuit du 20 au 21 avril, une grille de l’enceinte du leader mondial de l'horlogerie avait été découpée, puis les cambrioleurs avaient forcé la porte du bâtiment avec une voiture-bélier, avant de s'enfuir avec leur butin.

Un vol avec violence vers Baume-les-Dames



Le trio aurait aussi participé, chemin Palente, au cambriolage de la pizzeria le 4 21 et de L'École des Cadres et Dirigeants pour Entreprendre, ainsi qu'à une tentative de cambriolage de l'horloger Seiko.



Les enquêteurs retrouvent également leur trace près de Baume-les-Dames, à Hyère-Paroisse exactement, où quatre hommes cagoulés et armés se sont introduits chez une personne âgée, terrorisée, pour lui voler agent, portable et voiture.



Pour tous ces faits, les trois jeunes ont été placés en garde à vue au commissariat de Besançon dans le cadre d'une enquête ouverte pour "dégradations, vols aggravés, acte de cruauté envers un animal domestique, extorsion, mis en danger de la vie d'autrui". L'enquête de la sûreté départementale se poursuit afin d'établir le niveau de leur implication dans ces faits.