Chien, chat, poisson, hamster… Que faire des animaux domestiques avant de partir en vacances ?

Idée n°1 – Faire garder son animal chez des proches

Une solution très simple est d'emmener Polux, Isidore, Nemo ou Ratatouille chez des amis ou de la famille qui sauront s'en occuper à merveille pendant votre semaine à Marrakech ! Un petit resto à votre retour fera sans doute plaisir en contrepartie…

Idées n°2 – Faire garder son animal par un professionnel

La pension est la solution la plus courante et c'est comme une colonie de vacances pour les chiens et les chats ! Un petit budget est à prévoir : en moyenne 25€/jour pour les chiens de plus de 15 kg et 20€/jour pour ceux de moins de 15 kg.

Exemple de pension en Franche-Comté : www.prestachiens.fr

Idées n°3 – Un séjour en famille d'accueil

Des personnes amoureuses des animaux seront ravies de garder votre animal à leur domicile. Internet regorge de petites annonces de pet-sitters !

Exemples de sites :

Idées n°4 – Le home-sitting

Si vous préférez que Polux et Isidore restent à la maison, vous pouvez demander les services à un ou une home-sitter. Votre habitation sera ainsi gardée pendant votre absence et vos animaux seront nourris chaque jour.

Exemple de site : www.nomador.com/fr/home-sitting/france/bourgogne-franche-comte

Idées n°5 – L'échange de garde gratuite

Vous avez des proches qui ont un animal de compagnie ? Proposez de le garder pendant qu'ils partent en vacances. En contrepartie, ils pourront s'occuper du vôtre en votre absence. C'est donnant-donnant et ça arrange tout le monde !