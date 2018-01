Les causes et les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Cinq personnes se trouvaient à l'intérieur des véhicules lors du choc frontal dont : deux conducteurs de 41 et 54 ans ainsi qu'une femme de 58 ans et deux de 23 ans.

Ils ont été transportés sur l'hôpital de Trévenans pour examen.