Choc frontal au Trou au loup : cinq blessés dont deux graves

Une conductrice a dévié sur la voie de gauche ce samedi 29 avril à la mi-journée en raison d'un malaise selon la gendarmerie. Circulant sur la RN 57 avec sa fille et son bébé de deux semaines, l'automobiliste a percuté une autre voiture qui arrivait en sens inverse.

D'importants moyens ont été mobilisés par les pompiers, le SMUR de Besançon et la gendarmerie. La mère qui conduisait le véhicule a du être désincarcérée. Sa fille a été encore plus sévèrement touchée. Elles souffrent de nombreuses fractures. Le nourrisson a également été transporté au CHRU de Besançon. Dans le véhicule en face, un couple de sexagénaires a été plus légèrement touché.