Choc frontal : deux morts et cinq blessés aux Bréseux

Le premier véhicule se serait déporté sur la gauche et aurait percuté de plein fouet un deuxième véhicule qui roulait en sens inverse sur la D437 dans une ligne droite entre Saint-Hippolyte et Maiche. Le choc a été d'une rare violence. Dans la première voiture qui roulait vers Maiche, un homme de 54 ans et une femme n'ont pas survécu. Les deux autres occupants, également quinquagénaires, ont été blessés.

Dans la voiture qui roulait en sens inverse, trois jeunes originaires du secteur de Maiche ont eux aussi été blessés. Un important dispositif de secours était sur place jusqu'à 10h.