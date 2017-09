Chômage : +0,1% fin août en Bourgogne Franche-Comté

L'augmentation est de 0,1 % sur trois mois (+130 chômeurs). Il progresse de 0,1 % sur un mois et diminue de 3,7 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 1,3 % sur trois mois (+0,6 % sur un mois et –0,3 % sur un an).

Côte-d'Or : 24 880 (+1,1%)

Doubs : 26 410 (-0,1%)

Jura : 10 120 (-1,2%)

Nièvre : 8 660 (-0,8%)

Haute-Saône : 11 180 (-0,2%)

Saône-et-Loire : 25 070 (-0,4%)

Yonne : 16 440 (+1,6 %)

Territoire de Belfort : 7 810 (-1,3%)

Dans la grande région, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s'établit à 219 480 fin août 2017.

Ce nombre augmente de 0,3% sur un mois, de 1,1 % sur trois mois (soit +2 420 personnes) et de 0,3 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 1,5 % sur trois mois (+0,4 % sur un mois et +2,5 % sur un an).