Les papillomavirus humains (HPV) constituent un groupe de virus très répandus dans le monde. Ils infectent les muqueuses ou la peau et sont extrêmement contagieux. Ces virus sont éliminés le plus souvent par le système immunitaire. En cas de persistance, ils peuvent conduire au développement du cancer du col de l’utérus, le deuxième cancer de la femme au monde.

Ce Centre national de référence des papillomavirus humains (CNR) a pour objectif de "répondre aux besoins exprimés par les acteurs de santé, concernant l’identification de souches virales, la distribution des HPV et leur évolution chez les sujets vaccinés ou non", explique le CHRU de Besançon. Il conduit et participe aussi à des travaux de recherche pour entre autres affiner l’épidémiologie des infections à HPV en France. Il assure une mission d’alerte et de communication en prévention primaire et secondaire des infections HPV et des maladies associées.

Pour le CHRU de Besançon, "Il s’agit là d’une reconnaissance forte de l’expertise de l’équipe hospitalo-universitaire aujourd’hui pilotée par le professeur Jean-Luc Prétet. C’est aussi le fruit d'un travail mené depuis plus de 40 ans par les professionnels impliqués, notamment le Pr Christiane Mougin."

(Communiqué)