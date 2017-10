CHRU de Besançon : le parking des urgences pédiatriques se transforme en atelier graph painting

"Je vais essayer de faire un coucher de soleil", annonce Selma, une enfant hospitalisée au CHRU. "C'est cool, ça change", ajoute-t-elle. La mission semble être remplie vu les mines réjouies et très appliquées des enfants.

Cet atelier a été réalisé "grâce à Benoît Ribière, à l'association les P'tits bouts de ficelle, Mme. Pidoux et l'équipe", explique Marie-Cécile Grugeard, éducatrice au CHRU. "Le but était de faire sortir de leurs chambres les enfants. Au début ils ne voulaient pas trop, mais maintenant ils ne veulent plus remonter dans leur chambre", explique-t-elle, accompagnée de Céline Ferenbach, cadre en médecine pédiatrique.

Benoît Ribière, le responsable du club ados du Valmarnaysien, fait une démonstration de graph painting et c'est au tour des enfants : "mets-toi un peu plus loin avec ta bombe et enlève la peinture avec un papier de brouillon", peut-on entendre. Ce que le responsable a voulu c'est "proposer une activité pour que les enfants acquièrent les techniques de peinture à la bombe", explique-t-il. "Les jeunes sont top. Je voulais apporter quelques chose de différent car il faut sans cesse se renouveler avec eux", précise-t-il.

Info +