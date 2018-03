Circulation très difficile ce jeudi matin dans le Doubs. Pas de bus à Besançon. Trafic SNCF perturbé

Une neige fine, poudreuse et difficile à déneiger est tombée dans la nuit en quantité jusqu'en plaine. La circulation est très compliquée dans de nombreux secteurs.

Avant l'arrivée de pluies verglaçantes, la gendarmerie du Doubs invite les automobilistes à ne pas prendre la route si vous n'êtes pas équipés de pneus neige.

STOCKAGE DES POIDS-LOURDS (11H)

Compte-tenu de l’évolution de la situation météorologique et des difficultés constatées sur le trafic routier, des mesures de restrictions de circulation et de stockage des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont mises en œuvre dans les secteurs suivants :

Côte d'Or

sur l’A 31, depuis Dijon-Spoy, dans le sens sud-nord, et dans tout le département de la Haute-Marne

Vosges

sur la RN 57, depuis Remiremont et A 31, sens nord-sud, depuis Bulgnéville

Haute-Saône

interdiction totale de circulation prise par le préfet de département, qui impacte notamment la RN 57 et la RN 19 où de grosses difficultés sont constatées.

la réouverture des axes routiers aux poids lourds sera effective à partir de 11h30 et le destockage des poids lourds sera progressif, après l’aval des forces de l’ordre présentes sur le terrain.

et le destockage des poids lourds sera progressif, après l’aval des forces de l’ordre présentes sur le terrain. En revanche, l’interdiction de circulation des transports scolaires est maintenue le temps de la pause méridienne, entre midi et 14h. Le ramassage scolaire pourra se faire normalement en fin de journée scolaire.

POINT 10H30

Le point Ginko (10h30)

Les tramways de la ligne 2 circulent normalement.

Les tramways de la ligne 1 ne circulent pas (suite accident de la circulation sur voies).

Les lignes urbaines 3 à 24 ne circulent pas et les diabolos de 1 à 10 ne circulent pas.

Les lignes 25, 26, 30 à 99 ne circulent pas et les diabolos du secteur ne circulent pas.

Bouchons

Les secteurs de Beure et de Micropolis à Besançon sont congestionnés

Bouchon de 14,2 km sur 2 voies, circulation bloquée A36, de Beaune vers Mulhouse (sur 14,2 km) département 25 (Doubs) de Marchaux à Baume-les-Dames

Verglas

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 4,0 km) département 70 (Haute-Saône) de Échenoz-la-Méline à Vallerois-Lorioz

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 25,7 km) département 70 (Haute-Saône) de Saint-Sauveur à Frotey-lès-Vesoul

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 13,9 km) département 70 (Haute-Saône) de Vellefaux à Rioz

N19, de Paris vers Delle - Suisse (sur 18,5 km) département 70 (Haute-Saône) de Combeaufontaine à Charmoille

N19, de Paris vers Delle - Suisse (sur 8,0 km) département 70 (Haute-Saône) de Frotey-lès-Vesoul à Calmoutier

N19, de Paris vers Delle - Suisse (sur 21,8 km) département 70 (Haute-Saône) de Calmoutier à Lure

Neige sur chaussée, conditions de conduite délicates

A36, de Mulhouse vers Beaune (sur 16,0 km) entre les départements 25 (Doubs) et 39 (Jura) de Vaux-les-Prés à Gendrey

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 15,5 km) département 25 (Doubs) de Doubs à Touillon-et-Loutelet

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 11,5 km) département 25 (Doubs) de Touillon-et-Loutelet à Jougne

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 14,7 km) entre les départements 70 (Haute-Saône) et 25 (Doubs)de Rioz à Châtillon-le-Duc

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 2,9 km) département 25 (Doubs) de Châtillon-le-Duc à Miserey-Salines

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 2,9 km) département 25 (Doubs) à Besançon

N83, de Sud vers Nord (sur 7,9 km) département 25 (Doubs) de Busy à Beure

N83, de Sud vers Nord (sur 21,5 km) entre les départements 39 (Jura) et 25 (Doubs) de Port-Lesney à Busy

N5, de Poligny vers Suisse - Nyon (sur 11,2 km) département 39 (Jura) de Morez à Les Rousses

N5, de Poligny vers Suisse - Nyon (sur 19,0 km) département 39 (Jura) de Champagnole à Saint-Laurent-en-Grandvaux



9H30

Besançon GINKO

En raison des conditions météorologiques difficiles, le réseau Ginko subit des perturbations.

A 8H40

Les tramways de la ligne 1 et 2 circulent normalement.

Les lignes urbaines 3 à 24 ne circulent pas et les diabolos de 1 à 10 ne circulent pas.

Les lignes 25, 26, 30 à 99 ne circulent pas et les diabolos du secteur ne circulent pas.

Les horaires sur réservations des lignes périurbaines et le service Ginko Access circulent normalement mais avec du retard.

À 6H30

Les tramways de la ligne 1 et 2 circulent normalement.

Les lignes urbaines 3 à 24 ne circulent pas et les diabolos de 1 à 10 ne circulent pas.

Les lignes 25, 26, 30 à 99 circulent mais les arrêts matérialisés par un flocon de neige sur les fiches horaires ne sont pas desservis. Attention, les lignes périurbaines 51 à 56 et les diabolos du secteur ne circulent pas

Les horaires sur réservations des lignes périurbaines et le service Ginko Access circulent normalement mais avec du retard.

SNCF

En raison des conditions climatiques, les circulations sont fortement perturbées sur le réseau Bourgogne Franche-Comté :

Les TGV circulent normalement (7h30)

Retards de 50 minutes environ sur les trains entre Besançon et Dijon (7h30)

Le point info route à 9h30

Accident avec un poids-lourd à Morre sur la RN 57 : route fermée. Perturbation jusqu'à 10h45

Bouchon de 13,1 km sur 2 voies, circulation bloquée A36 en direction de Mulhouse sur 13,1 km de Chaudefontaine à Baume-les-Dames

Route temporairement glissante, conditions de conduite difficiles

A36, de Mulhouse vers Beaune (sur 21,0 km) département 21 (Côte-d'Or) de Saint-Seine-en-Bâche à Labruyère

A36, de Mulhouse vers Beaune (sur 24,0 km) entre les départements 39 (Jura) et 21 (Côte-d'Or) de Gendrey à Flagey-lès-Auxonne

A36, de Mulhouse vers Beaune (sur 29,0 km) département 25 (Doubs) de Pouligney-Lusans à Vaux-les-Prés

A36, de Mulhouse vers Beaune (sur 16,0 km) entre les départements 25 (Doubs) et 39 (Jura) de Vaux-les-Prés à Gendrey

Verglas : conditions de conduite difficiles

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 4,0 km) département 70 (Haute-Saône) de Échenoz-la-Méline à Vallerois-Lorioz

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 25,7 km) département 70 (Haute-Saône) de Saint-Sauveur à Frotey-lès-Vesoul

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 13,9 km) département 70 (Haute-Saône) de Vellefaux à Rioz

N19, de Paris vers Delle - Suisse (sur 18,5 km) département 70 (Haute-Saône) de Combeaufontaine à Charmoille

N19, de Paris vers Delle - Suisse (sur 21,8 km) département 70 (Haute-Saône) de Calmoutier à Lure

N19, de Paris vers Delle - Suisse (sens ouest-est) (sur 8,0 km) département 70 (Haute-Saône) de Frotey-lès-Vesoul à Calmoutier

Autoroutes

A36, de Mulhouse vers Beaune sur 16,0 km entre les départements 25 (Doubs) et 39 (Jura) de Vaux-les-Prés à Gendrey

Routes nationales

Neige sur chaussée, conditions de conduite délicates, traitement en cours

N5, de Poligny vers Suisse sur 11,2 km département 39 (Jura) de Morez à Les Rousses

N5, de Poligny vers Suisse - Nyon ) sur 19,0 km département 39 (Jura) de Champagnole à Saint-Laurent-en-Grandvaux

N5, de Poligny vers Suisse - Nyon (sur 10,2 km) département 39 (Jura) de Saint-Laurent-en-Grandvaux à Morez

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 2,9 km) département 25 (Doubs) à Besançon

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 14,7 km) entre les départements 70 (Haute-Saône) et 25 (Doubs) de Rioz à Châtillon-le-Duc

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 11,5 km) département 25 (Doubs) de Touillon-et-Loutelet à Jougne

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 16,2 km) département 25 (Doubs) de Morre à Étalans

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 2,9 km) département 25 (Doubs) de Châtillon-le-Duc à Miserey-Salines

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 3,3 km) département 25 (Doubs) de Besançon à Beure

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 15,5 km) département 25 (Doubs) de Doubs à Touillon-et-Loutelet

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 25,7 km) département 70 (Haute-Saône) de Saint-Sauveur à Frotey-lès-Vesoul

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 13,9 km) département 70 (Haute-Saône) de Vellefaux à Rioz

N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 13,9 km) département 70 (Haute-Saône) de Vellefaux à Rioz N57, de Metz vers Suisse - Lausanne (sur 4,0 km) département 70 (Haute-Saône) de Échenoz-la-Méline à Vallerois-Lorioz

N19, de Paris vers Delle - Suisse (sur 21,8 km) département 70 (Haute-Saône) de Calmoutier à Lure

N19, de Paris vers Delle - Suisse (sur 23,5 km) entre les départements 52 (Haute-Marne) et 70 (Haute-Saône) de Fayl-Billot à Combeaufontaine

N19, de Paris vers Delle - Suisse (sur 8,0 km) département 70 (Haute-Saône) de Frotey-lès-Vesoul à Calmoutier

Congères, sur N19, de Paris vers Delle - Suisse (sur 18,5 km) département 70 (Haute-Saône) de Combeaufontaine à Charmoille



6h30

AUTOROUTES

ROUTES GLISSANTES - Traitements en cours

A36 en direction de Beaune sur 16 km entre les départements 25 (Doubs) et 39 (Jura) de Vaux-les-Prés à Gendrey

A36 vers Beaune sur 29 km dans le Doubs de Pouligney-Lusans à Vaux-les-Prés

A36 vers Beaune (sens est-ouest) sur 21 km en Côte-d'Or de Saint-Seine-en-Bâche à Labruyère

ROUTES DU DOUBS Secteur Besançon chaussées enneigées sur l'ensemble du réseau - Conditions difficiles -intervention raclage et salage en cours-temp -4° sol gelée Secteur de Montbéliard Chaussées enneigées sur l'ensemble du réseau - Déneigement et salage en cours - T° -5° à -7° - Localement formation de congères - Attention aux PL bloqués sur certains axes et en particulier sur Baume les Dames et côte de Maîche avec une gêne à la circulation Secteur Pontarlier Chaussées enneigées sur l'ensemble du secteur du Haut-Doubs, déneigement et salage en cours.