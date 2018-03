Citadelle de Besançon : deux grands événements à venir...

Afin de célébrer les dix ans d'inscription des fortifications Vauban à l'Unesco, la Citadelle de Besançon a préparé un printemps chargé d'animations, de rencontres des visites…

Voici les deux grands évènements à venir…



Exposition "Zoospective Mauro CORDA"

Du 1er avril au 15 juillet

Une grande partie de l'œuvre de Mauro Corda est consacrée à la sculpture animalière. Une exposition à la Citadelle, en extérieur et en intérieur, vous permet d'approcher ses chimères réalistes, exécutées en bronze blanc, en fonte de fer ou encore en résine.

Ours-morse, autruche-girafe ou encore gorille-taureau, les œuvres de Mauro Corda côtoient celles de deux grands noms de la sculpture animalière : Antoine-Louis Barye (1795-1875) et François Pompon (1855-1933).

Gratuit pour les détenteurs d'un abonnement ou d'un billet citadelle.

Exposition seule : 5 euros.

Week-end Grand Siècle à la Citadelle de Besançon

Dimanche 1er et lundi 2 avril 2018 (week-end de Pâques)

Sur le thème du costume et de l’art du paraître, plongez dans l’atmosphère de la Citadelle aux XVIIe et XVIIIe siècles...

Lors d’un week-end hors du temps, les visiteurs sont invités à se mettre à la mode du Grand Siècle. Au cœur de la place forte, une large palette de talents et d’animations est décliné sur le thème du costume et de l’art du paraître aux XVIIe et XVIIIe siècles : exposition de robes haute couture, studio photo permettant de se faire immortaliser en costume d’époque, interludes théâtraux, création de costumes et d’accessoires en carton, atelier masques et danse. Petits et grands peuvent, au gré de leurs déambulations, profiter des différentes prestations proposées. Pour vivre pleinement cette expérience Grand Siècle, les visiteurs pourront également déjeuner comme à la table du Roi Soleil, grâce à deux menus d’époque mis à la carte du restaurant Le Grand Couvert.

Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou d'un abonnement Citadelle sauf mention contraire.

Plus de précisions : Week-end Grand Siècle à la Citadelle de Besançon