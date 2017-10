Cléor, le nouvel outil pour élaborer un projet professionnel

La plateforme de Pôle Emploi "emploi Store" sera le relais de Cléor, le futur outil d'aide à l’orientation et à l’évolution professionnelle lancé prochainement par la région Bourgogne-Franche-Comté, a-t-il été décidé ce 25 octobre 2017 par Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté et Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi. Le site Cléor est accessible pour les trois régions et sera mis en ligne officiellement le 2 novembre 2017.