Color Life à Besançon : un chèque de 23 140€ remis à la Ligue contre le cancer

Si l'objectif de la Color Life est avant tout de diffuser un message de prévention notamment auprès du jeune public sur la consommation de tabac et d'alcool, sur la nutrition et les bienfaits de l'activité physique, le but de cette manifestation est également de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Grâce aux 2 500 participants à la course cette année, aux 80 bénévoles, aux 15 partenaires et aux 9 étudiants organisateurs, les bénéfices récoltés s'élèvent à 23 140€.

La Color Life en chiffres…