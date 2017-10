Combien de fleurs ? Le palmarès 2017 des villes et villages dans le Doubs

La cérémonie a dévoilé le palmarès 2017 qui récompense les communes, écoles, fermes et fruitières pour leur implication dans la valorisation du territoire.

En 2017, 84 communes se sont inscrites au label Villes et villages fleuris animé par Doubs Tourisme pour le compte du Conseil départemental. Douze journées ont été nécessaires pour découvrir les communes engagées dans la préservation de l’environnement, la valorisation de l’habitat et les réalisations végétales et florales. Au terme de ces visites terrain, 90 structures (communes, écoles, fermes en activités, fermes anciennes et fruitières) seront récompensées en 2017.

COMMUNES LABELLISÉES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

1 fleur

Chemaudin et Vaux

Dampierre-sur-le-Doubs

Épenouse - 1ère fleur en 2017

Étalans

Goux-lès-Dambelin Laire - proposition 2 fleurs

L’Isle-sur-le-Doubs

Métabief

Noironte Pays de Clerval - 1ère eur en 2017

Pierrefontaine-les-Varans

Pouilley-Français

Sainte-Marie - proposition 2 fleurs

Sainte-Suzanne Taillecourt - 1ère fleur en 2017

Les Terres-de-Chaux

Valdahon

Vaucluse - 1ère fleur en 2017

Vellerot-lès-Vercel

Villers-le-Lac

Les communes proposées au label «1 fleur» et « fleurs supplémentaires» seront visitées en 2018.

2 fleurs

Audincourt - proposition 3 fleurs

Baume-les-Dames

Belvoir

Berche - 2e fleur en 2016

Blussans

Bouverans

Chalezeule

Chamesol

Charmoille

Charquemont

Chevroz

Gonsans

Hyémondans

Malbuisson

Mercey-le-Grand

Morteau

Ornans - 2e fleur en 2016

Pontarlier

Vandoncourt

Vieux-Charmont

Villars-sous-Ecot

3 fleurs

Bethoncourt

Etupes

Pierrefontaine-les-Blamont

Saint-Vit

Seloncourt

Sochaux

Voujeaucourt

4 fleurs

Mandeure

Montbéliard

Saint-Julien-Lès-Montbéliard





Le palmarès des communes labellisées n’est valable que jusqu’à la cérémonie de remise des prix de la Région Bourgogne Franche-Comté, qui se tiendra le 9 décembre 2017, susceptible d’apporter des modifications à ce classement.

PALMARÈS DÉPARTEMENTAL

Propositions au label 1 fleur

Hérimoncourt

Placey

Pouilley-les-Vignes

Villars-lès-Blamont

Vyt-lès-Belvoir

Communes primées

L’Hôpital-du-Grosbois

Mouthe

Le Russey

Sancey

Vernierfontaine

Prix d’encouragements

Berthelange

Liebvillers

Montandon

Nommay

Thulay

Communes participantes

Emmanché

Boussières

Fourcatier-et-Maison-Neuve

Franois

Gennes

Les Hôpitaux-Neufs

Lods

Montferrand-le-Château

Novillars

Rochejean

Roche-lez-Beauprés

PALMARÈS 2017 DES ÉCOLES FLEURIES

Concours organisé par les Délégués départementaux de l’Education Nationale et l’OCCE

Ecoles maternelles

Prix d’excellence : Ecole maternelle de Pierrefontaine-les-Blamont

Ecoles élémentaires et élémentaires rurales

1er prix départemental : Ecole élémentaire du Breuil - Baume-les-Dames

Prix d’encouragement : RPI Mésandans - Huanne-Montmartin - Tournans

Ecoles d’enseignement spécialisé

Prix d’excellence : IME de Montfort

1er prix départemental avec encouragements : IME de Baume-les-Dames

PALMARÈS DE LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DOUBS - TERRITOIRE DE BELFORT

Fermes en activité

1er prix : Gilles JACQUOT - Pontarlier

2e prix : GAEC CUCHE - Orchamps-Vennes Elodie et Charles-Henri CUCHE

3e prix : Monique et Philippe SCHALLER - Les Combes

Fruitières/Fromageries

1er prix : Coopérative La Brune - La Mare Sylvain JAVAUX - Maisons-du-Bois-Lièvremont

2e prix : Les Fruitières du Lomont Philippe CROISSANT - Noirefontaine

3e prix : Fruitière « Les villages réunis » Fabienne FAIVRE - Valdahon

Prix d'excellence

Norbert BOITEUX - Les Bréseux

Roger PONTARLIER - Bulle

Marie-Françoise et Jean-Marie REGNAUD - Malbrans

Fermes anciennes

1er prix : Gisèle BOILLOT - Nans

2e prix : Raphaël BOUVARD - Montagney-Servigney

3e prix : Gilberte et Robert MOREL - Chaux-lès-Clerval

Info +

Le Doubs, labellisé Département fleuri

Depuis 2014 le Doubs est labellisé Département fleuri par le Conseil national des Villes et village fleuris (CNVVF), label qui récompense la politique volontariste du Département à préserver la qualité de son environnement, son intérêt particulier pour l’amélioration du cadre de vie de ses habitants et son implication dans les actions de sensibilisation et l'organisation du label Villes et Villages Fleuris. Le Doubs fait partie de la vingtaine de départements français qui bénéficie de cette distinction. En région Bourgogne Franche-Comté, seuls trois départements sont labellisés Département fleuri : le Doubs, le Territoire-de-Belfort et la Côte-d’Or.