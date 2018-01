Comment bien trier ses déchets ? 1.000 foyers vont être sensibilisés à Besançon et Ornans

1000 foyers seront concernés pour cette opération dont 750 à Besançon et 250 sur Ornans. Ces habitants vont recevoir une lettre par le maire de Besançon, d'Ornans et les présidents des communautés de communes . S'enchaineront alors des visites "d'ambassadeurs déchets" qui passeront sonner chez les habitants pour leur proposer de nouveaux gestes citoyens.

Pourquoi une telle action, qui est concerné ?



À Besançon, trois secteurs sont concernés : le quartier de Planoise, de Montrapon et Clairs Soleils. En 2008, 230 kg étaient trouvés dans les poubelles des foyers à Besançon pour arriver à 145 kg en 2017. Pour certains quartiers, ces chiffres sont à plus de 200 kg.



"Certains quartiers n'ont pas les mêmes performances qu'ailleurs, ils sont à plus de 200kg de déchets dans certains immeubles", explique Catherine Thiébaut, présidente du Sybert. "Des disparités importantes ont été constatées dans l'habitat collectif, c'est pourquoi des agents passeront pour expliquer les démarches écologiques".



Réalisée en partenariat avec le Grand Besançon et la Communauté de Communes Loue Lison et les bailleurs concernés, cette démarché vise à "faire évoluer la qualité de vie des habitants en leur faisant aussi faire des économies et un geste pour la planète par un travail collaboratif", explique Sylvain Ducret, vice-président en charge de la communication et des relations avec les adhérents.

Les conseils citoyens du Sybert