Comment devenir maître-nageur sauveteur ?

Créée depuis 2007, l'ERFAN a fusionné avec la Bourgogne en 2017. Deux centres forment donc les futurs maîtres nageurs à Besançon et Dijon :"Nous militons avec mes collègues pour faire connaître ce choix de poursuite d'études, parfois de reconversion ainsi que les prérogatives du métier au sein des clubs depuis des années. Cependant, on s'aperçoit que très peu de personnes détiennent les bonnes informations et surtout les personnes extérieures à ce domaine. De ce fait, nous pensons que nous devons continuer de renseigner, informer, conseiller", explique le centre de formation.



"Nous avons eu beaucoup de retours de nos stagiaires, de leurs parents nous expliquant les difficultés de compréhension vis-à-vis de cette formation (formation en alternance, tuteur, structure d'accueil...). Nous travaillons avec l'appui des clubs sur le terrain et du CREPS. Nous sommes en mesure de proposer des structures d'accueil et des solutions de financement".

Voici les formations et diplômes proposés :



Diplôme d'Etat :

BP JEPS AAN (A partir de 17 ans) : devenir Maitre Nageur Sauveteur



Diplômes fédéraux :

Brevet Fédéral Natation (À partir de 15 ans) Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 (Option Water Polo et Natation synchronisée) : être Bénévoles expérimentées / chercher les allégements pour les diplômes professionnalisants BP JEPS AAN ou MSN. Moniteur Sportif de Natation : devenir entraîneur en natation



Durée des formations : environ 10 mois en alternance (certaines formations se font uniquement le week-end pour permettre à chacun de faire des études ou travailler en même temps)



Débouchés : maître Nageur Sauveteur, entraîneur natation

Info +