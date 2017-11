Comment se prépare Miss Franche-Comté avant l'élection de Miss France ?

Mathilde et les 29 autres candidates se rendont dans un premier temps à paris le 15 novembre pour sauter dans l'avion pour Los Angeles le 19 novembre. Pendant un mois, les miss régionales enchaîneront les shootings photo, les répétitions, les préparatifs et autres essayages des tenues qu'elles porteront à Châteauroux (Centre) le 16 décembre.

Comment se prépare Mathilde Klinguer ?

Depuis son élection le 23 octobre dernier, Miss Franche-Comté entretient sa forme et son physique en faisant du sport. Côté beauté, elle continue ses rituels à base d'huiles végétales pour sa peau et ses cheveux. Ayant moins le temps en ce moment de penser à elle, à quelques jours de son départ à Paris puis en Californie, elle effectue les derniers préparatifs.

"Actuellement, je prépare purement et simplement ma valise pour Los Angeles, on part quand même pour une durée d'un mois donc il ne faut rien oublier !", nous confie Mathilde Klinguer. "Dans ma valise, j'y mets un maillot de bain, des tenues d'été, des produits de beauté, un kit de maquillage, un kit de coiffure et des tenues décontractées", poursuit-elle.

Stressée ?

"Pas particulièrement", nous répond-elle. "Un peu parce qu'il y a encore les derniers essayages à faire de ma tenue régionale que je porterai à l'élection de Miss France mais ça va."

Par ailleurs, "j'ai discuté avec d'autres miss régionales via les réseaux sociaux et c'est rassurant de savoir que je ne serai pas toute seule perdue pendant le voyage. Donc je ne suis pas très stressée", conclut-elle.

