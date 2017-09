Comptoir des vignes à Besançon : une nouvelle saison placée sous le signe de la découverte...

Comme en 2016, la nouvelle saison est lancée avec l'événement "Un homme, un vin" du 16 septembre au 15 octobre 2017. Au programme : une vingtaine de cuvées issue d'une vingtaine de vignerons français sera présentée au public en magasin avec deux dégustations prévues les 29 et 30 septembre et les 13 et 14 octobre.

Les 19, 20 et 21 octobre, Comptoir des Vignes organisera une dégustation pour fêter la sortie des vins de pays primeur, 1er vins du millésime 2017 soit un rouge et un blanc à déguster. "Il s'agit de vins gourmands, à déguster entre amis dans un esprit de convivialité comme nous aimons au Comptoir des Vignes", nous décrit Laurent.

Les spiritueux seront les vedettes de deux dégustations en magasin. En commençant par les 27 et 28 octobre avec une dégustation d'un rhum de Louisiane. L'occasion de faire découvrir aux palets les facettes fruitées, épicées et gourmandes de cette boisson qui sort des sentiers battus. "Un intervenant viendra animer une dégustation de rhums principalement d’Amérique du Sud, avec deux nouveautés sur les rhums de Louisiane et il y aura également un whisky irlandais et une exclusivité Comptoir des Vignes sur un Rhum de Porto Rico sélectionné par nos soins", précise le responsable du magasin.

Du 1er au 15 novembre, Comptoir des Vignes mettra un coup de projecteur sur plusieurs whiskys et gins français aromatiques et fins. "Il s'agit d'une opération nationale de promotion et de découverte sur les spiritueux, rhums, whiskys, gins avec un focus sur nos gins français qui s'imposent désormais comme un alcool majeur", souligne Laurent.

A la découverte de la bière… Comptoir des Vignes propose sa quinzaine de la bière du 1er au 15 octobre dans le cadre d'une opération nationale de promotion et de découvertes des bières avec un focus sur les brasseries régionales:

Gangloff (Besançon)

La brasserie du Triangle d'or (Poligny)

La brasserie d'Epenois

L'incontournable rendez-vous du Beaujolais Nouveau se déroulera le 16 novembre. L'occasion pour Comptoir des Vignes de faire découvrir aux clients amateurs quatre vins dans l'esprit du Beaujolais Nouveau tels que :

Un Beaujolais Rosé Nouveau

Un Mâcon blanc primeur

Un Gaillac rouge primeur

Un Côte du Rhône rouge primeur

"On a envie de faire perdurer cet esprit d'échanges et de partage avec les clients, de déguster tranquillement les vins et sans chichi", souligne le responsable du magasin.

Les cours d'œnologie au Comptoir des Vignes, un succès qui dure…

Une à deux fois par mois, Comptoir des Vignes organise des cours d'œnologie aussi bien pour les amateurs que les novices qui ont envie d'affiner leur palet et approfondir leurs connaissances. Jusqu'à maintenant, les bières, le whisky et les accords vin blanc-fromage ont été présentés en cours d'œnologie. Les prochains rendez-vous porteront sur les whiskys, les rhums, et les vins de la Vallée du Rhône. "Notre objectif n'est pas de former de futurs œnologues, mais de permettre à chacun de devenir de bons consommateurs qui arrivent à trouver leur plaisir. Chacun est libre d'exprimer son opinion, son ressenti, la bienveillance est de mise donc il ne faut pas avoir peur de donner son avis. C'est un moment de partage et de plaisir avant tout", précise Laurent.

Prix du cours : 25 € en moyenne avec réservation obligatoire et payante (en magasin).

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Infos +