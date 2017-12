Concours de recettes de saucisse de Morteau : envie de participer ?

"L’année 2018 sera gastronome", c'est tout du moins c’est ce qu’espère l’Association de Défense et de Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté (A2M), qui lance son premier grand concours culinaire en partenariat avec trois autres associations de défense de produits IGP (Indication Géographique Protégée) de France.

L’objectif du concours ?

Distiller chez les amateurs de cuisine de toute la France, l’envie de créer des recettes mêlant quatre fleurons de notre patrimoine gourmet ; juxtaposant plusieurs terroirs aux accents variés ; réunissant les traditions culinaires de quatre régions autour d’un produit culte : la célèbre Saucisse de Morteau !

Un concours en ligne

Le Challenge culinaire de la Saucisse de Morteau & des IGP de France est ouvert du 15 février au 31 mars aux personnes majeures habitant en France Métropolitaine (hors Dom-Tom) et non diplômées en cuisine. Les candidats seront invités à publier sur le site www.concours.saucissedemorteau.com une recette salée de leur invention (une entrée ou un plat), utilisant de façon visible la Saucisse de Morteau IGP et l’un des trois autres produits IGP du concours : Moutarde de Bourgogne IGP, Pruneau d’Agen IGP ou Tomme de Savoie IGP !

Un jury, composé de quatre membres des Syndicats de défense des quatre IGP, et d’un chef franc-comtois réputé, sélectionnera ensuite ses 5 recettes préférées parmi toutes celles déposées sur le site. Vendredi 20 avril, cinq cuisiniers amateurs auront la chance de venir réaliser leurs créations face aux cinq jurés, chez Cuisine Mode d’Emploi, à Besançon. Ils auront deux heures pour préparer leur recette sous les yeux du jury, avant de la leur faire déguster pour tenter de remporter des lots gourmands !

Les cinq finalistes seront ensuite invités à prolonger leur séjour en Franche-Comté, avec samedi 21 avril une journée de visites au coeur de la filière Saucisse de Morteau. Au programme : découverte d’un élevage porcin, visite d’un atelier de fabrication et de fumage de la célèbre charcuterie Comtoise et dégustations gourmandes !

Info +