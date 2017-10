Après avoir évalué les étals des primeurs et des chefs de rayon, un jury s’est réuni et a qualifié 12 lauréats régionaux. Parmi eux, deux lauréats dans le Nord-Est sont désormais en lice pour la grande finale. "Afin de valoriser la collaboration entre l’ensemble des acteurs de la chaîne, les fournisseurs des lauréats régionaux sont également récompensés" explique Interfel qui vise à récompenser l’investissement, le savoir-faire et la créativité des participants

Catégorie primeurs :

Jacoulot Primeurs à Morteau

Fournisseurs récompensés : Joël Franco (producteur) et Primeurs du Sud-Est (marché de Lyon Corbas)

Catégorie supermarché/hypermarché :

Cora de Villers-Semeuse

Fournisseur récompensé : Cédric Bosserelle (producteur)

Prochaine étape : l'élection des lauréats nationaux

Pour la deuxième et dernière étape, le jury doit à présent effectuer des visites en régions afin de procéder à la notation du second tour et désigner les 2 lauréats nationaux, qui recevront une récompense officielle lors du salon de l’agriculture 2018.