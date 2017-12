Concours du pire rond-point de France : et si Pontarlier le gagnait ?

Nous avons tous une fois ou l'autre trouvé plus ou moins beau le rond-point que nous empruntons en voiture. Il est d'autant plus important lorsqu'il fait partie de notre ville. Elément décoratif, de culture ou d'expression, il n'est pourtant pas au goût de tout le monde et peut coûter cher… la preuve !

"Au total, plus de 20 milliards d’euros ont été dépensés pour leur construction" explique l'association. Ce chiffre comprend les 40.000 rond-point recencés.

"Par ce concours du pire rond-point de France, nous voulons rappeler que l'aménagement de ces infrastructures est payé par les contribuables, dont les feuilles d’impôts locaux ne cessent de gonfler. L’argent public est précieux et ne doit pas être gaspillé dans des dépenses pour le moins loufoques, alors que tant de Français sont en difficulté financière", explique Eudes Baufreton, directeur de Contribuables Associés.

Voici le top 10 :

Le masque d'André Malraux, à Pontarlier

Les 16 clous, à Rugles

La mante religieuse, à Sérignan-du-Comtat

La bouteille d'eau, à Saint Amand-les-eaux

Le cadran solaire, à Perpignan

La capsule spatiale, à Vitry-sur-Seine

Le passage du train, à Angoulême

La soucoupe volante, à la Haye-Fouassière

L'arbre en ciel, à Cugnaux

La main jaune, à Châtellerault

