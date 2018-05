Concours MIAM : les meilleures innovations alimentaires en Franche-Comté !

"Meilleure Innovation Alimentaire Millésime 2018" : Miam

MIAM ! est un concours visant à valoriser les démarches et produits innovants du secteur alimentaire régional. Le concours est ouvert à tous les acteurs du secteur alimentaire régional : groupements, producteurs, industries agroalimentaires, organismes…

MIAM ! a pour ambition de mettre en lumière le dynamisme agroalimentaire régional à travers une médiatisation sur de nombreuses manifestations régionales et nationales : Salon International de l’Alimentation, Afterwork Presse à Paris, Foire Internationale et Gastronomique de Dijon, Marché Talents et Saveurs à Besançon, Salon Régal’Expo à Dole et Salon International de l’Agriculture 2019.

Le Concours est officiellement ouvert !

Les inscriptions sont ouvertes et seront closes le 31 août 2018. Chaque entreprise est libre de présenter jusqu’à 3 innovations, en vente depuis moins d’un an ou sur le point d’être commercialisées. Une attention particulière sera portée sur la notion d’ancrage territorial, rupture avec l’existant, respect de l’environnement, intérêts social/santé et démarche collective. La remise des trophées aura lieu entre le 21 et le 25 octobre au Salon International de l’Alimentation à Paris.

MIAM ! 2017

En 2017, 10 entreprises régionales ont présenté 15 produits répartis en 5 catégories. Le Coup de Cœur du jury et le Prix du Consom’acteur avaient alors été attribués aux Frères Ducret (25) pour leur liqueur aux aiguilles fraîches de sapin.