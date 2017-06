Concours Talents de la création d'entreprise : huit lauréats et sept coups de cœur du jury

Organisé par BGE, le concours a primé sept entrepreneurs dans leur catégorie (Artisanat, Commerce, Innovation, Jeune Pousse, Dynamiques Rurales, Economie Sociale et Solidaire et Services), sept entrepreneurs ont obtenu des coups de cœur du jury et un prix spécial Entrepreneuriat féminin (toutes catégories confondues) a également été remis.

"Être désigné -"Talent"- de la création d’entreprise signifie, pour un entrepreneur, que son projet est reconnu par les acteurs de la création d’entreprise, les grandes entreprises françaises et les institutionnels. Ce prix est un label et un gage de sérieux auprès des banques. Il permet par ailleurs de valoriser son activité via une campagne de communication dédiée" précise BGE.

Catégorie Artisanat : Mille et une brindilles - Martine Mione – Fleuriste – Nevers (58) ; Coup de cœur : Ozen Nettoyage, nettoyage de tapis – Ozen Lucile – Saulon-la-Chapelle (21)

Catégorie commerce : Musique and music, commerce d’instruments de musique – Maxime Leclercq – Nevers (58) ; Coup de cœur : Restaurant l’Essentiel, restauration bistronomique – Richard Bernigaud - Dijon (21)

Catégorie Services : Cosne Fitness, club de remise en forme – Sébastien Massaferro – Cosne-sur-Loire (58); Coup de cœur : L’atelier du pro, Team building – Camille Deschamps – Dijon (21)

Catégorie Innovation : CASIS, start up qui développe un logiciel d'analyse d'IRM cardiaque qui détecte les zones du myocarde nécrosées – Jean-Joseph Christophe – Dijon (21) ; Coup de cœur : VitaVinum, startup alliant vin et numérique : choisir et connaitre le vin devient simple et ludique ! – Alexandre Bastard – Dijon (21)

Catégorie Jeune Pousse : G mon consultant immo, une nouvelle vision des transactions immobilières – Géraldine Floret – Vignoles (21) ; Coup de cœur : Le marin d’eau douce, atelier de réparation de bateaux – Alain Devaux– Savigny-en-Revernois (58)

Prix entrepreneuriat féminin : Pachamanca, traiteur péruvien bio – Laura Soto – Besançon (25)

Un long séjour dans sa famille au Pérou, lui ouvre les yeux sur l’engouement pour la « nouvelle cuisine » andine. Sa grand-mère puis sa mère lui apprennent les bases de cette cuisine et Laura rentre en France pour partager le plaisir de la gastronomie péruvienne.

Catégorie Dynamiques Rurales : Le Car à Pattes, ferme pédagogique itinérante – Aurélie Laurent - Pont de Roide (25)

Elle décide alors de créer le Car à Pattes, une ferme pédagogique itinérante. Des activités récréatives, pédagogiques ou encore de médiation animale (activité associant l'animal permettant d'améliorer la santé de personnes souffrant de divers troubles : physiques, cognitifs ou psychologiques) peuvent alors y prendre place.

Catégorie Dynamiques Rurales : Coup de cœur : L’épicerie, commerce de produits locaux – Clément Rousseau - Rougemont (25) : Sensible à l’alimentation saine, locale et de saison, il souhaite créer une entreprise qui soutienne l’activité économique locale et contribue à la « rééducation alimentaire ».

Catégorie Economie Sociale et Solidaire : Fabrik@web Kids, école du numérique pour les jeunes - Azouz Manaï – Besançon (25) Basé dans le quartier de la Planoise, la Fabrik@web Kids propose des ateliers numériques aux enfants et adolescents de 7 à 17 ans et les forme à l’informatique, les initie au fonctionnement du numérique, et leur enseigne le code grâce à une approche ludo-pédagogique.

50 finalistes présélectionnés parmi l’ensemble des lauréats régionaux du concours Talents de la création d’entreprise seront auditionnés par un jury national lors de la journée "Talents" qui aura lieu en novembre à Paris. Les lauréats nationaux se verront attribuer des prix par catégorie pouvant aller jusqu’à 10 000 euros.