Conférence des acteurs de la ville et de l'habitat : une centaine de professionnels de l'immobilier réunis à Besançon

La conférence a été introduite par une allocution enregistrée en vidéo de Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, qui n'a pas pu se libérer pour être présent vendredi matin.

Le maire de Besançon Jean-Louis Fousseret, a ensuite fait un discours devant l'assemblée pour énumérer notamment les objectifs du gouvernement Macron et ceux de la ville de Besançon.

La conférence s'est poursuivie avec la présentation de Laurent Escobar, directeur associé de l'agence Adéquation, un institut d'observation des marchés immobiliers et consultant immobilier pour collectivités, bailleurs sociaux, grande distribution et promoteurs, pour parler de l’étude réalisée sur le marché de l'immobilier neuf dans le Grand Besançon.

Les professionnels de l'immobilier ont par la suite échangé sur l'analyse du marché de l'immobilier bisontin ou encore sur la question "le logement abordable et choisi : pour quoi, pour qui, comment ?". D'autres thèmes ont été évoqués tels que "l'offre foncière et immobilière des grands projets" avec l'intervention de Nicolas Bodin, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, des grands travaux et de la prospective territoriale et la stratégie.