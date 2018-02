Conjoncture économique en Bourgogne Franche-Comté de janvier 2018

Autres produits industriels (56,9%)

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie

Après la période de congés de début janvier, l’activité s’est intensifiée pour atteindre toutefois un volume de production en léger retrait par rapport à décembre. Les stocks de produits finis ont permis d’assurer les livraisons. La demande reste porteuse sur les marchés nationaux, notamment dans le secteur du caoutchouc-plastique, et sur les marchés internationaux, toutes filières confondues. Les prix suivent une courbe ascendante. L’effectif a été revu à la baisse en raison de difficultés de recrutements. Des embauches sont prévues. Les prévisions demeurent favorables.

Services marchands (44,2%)

L’activité a globalement progressé de façon modérée au cours du mois de janvier, avec des tendances contrastées selon les secteurs. La demande a, quant à elle, augmenté plus significativement en ce début d’année. Des hausses tarifaires ont été appliquées. Les trésoreries sont jugées satisfaisantes. Les effectifs se sont renforcés et devraient encore croître le mois prochain. Les perspectives sont favorables.

Industrie (26,2%)

La production industrielle a marqué un fléchissement en janvier dans la plupart des secteurs, en dépit d’une demande, française ou étrangère dynamique. Les coûts d’achat des matières premières se sont globalement renchéris, avec une répercussion partielle sur les prix des produits finis. Les effectifs sont en léger repli. Les prévisions sont favorables.

Matériels de transport (17,3%)

Un léger ralentissement de la production a été constaté en janvier, notamment en raison de problèmes techniques et d’approvisionnement sur certains sites. Les volumes des commandes ont augmenté grâce au dynamisme de la demande intérieure qui a compensé un tassement de la composante extérieure. Les carnets sont jugés corrects. Les stocks demeurent à l’équilibre. Les prix des matières premières ont poursuivi leur augmentation modérée, répercutée sur ceux des produits finis. Les effectifs intérimaires ont été réduits après le pic observé en fin d’année passée. Un rebond de la production est attendu en février.

Equipement électriques, électroniques, informatiques et autres machines (16 %)

La production est ressortie globalement en léger retrait. Les cadences demeurent toutefois soutenues. Des flux de commandes françaises et étrangères dynamiques sont venus étoffer des carnets jugés bons. Les prix des matières premières ont légèrement progressé, sans répercussion sur ceux des produits finis. Le niveau des stocks a diminué et se situe à l’équilibre. Les effectifs ont été renforcés. La production est attendue en hausse en février.

Fabrication de denrées alimentaires et de boissons (9,9%)

L’activité a légèrement progressé dans les industries agro-alimentaires avec, toutefois, des divergences selon les branches. Une revalorisation des prix des produits finis est en cours de négociation auprès de la grande distribution dans tous les secteurs. Bien que les carnets de commandes soient parfois jugés un peu faibles, l’activité devrait progresser dans les prochaines semaines.