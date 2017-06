Conjoncture économique en Bourgogne-Franche-Comté : les chiffres du mois de mai 2017

L’évolution de la conjoncture régionale a été positive en mai dans l’industrie, comme dans les services marchands. Les prix des produits finis et des services tendent à croître légèrement. Si les embauches s’accélèrent, des difficultés de recrutement ont été signalées dans plusieurs secteurs. Dans l’ensemble, les perspectives sont positives.

Industrie (28.4 %)

Grâce à une progression notable dans la totalité des secteurs, la production industrielle du mois de mai a quasiment rattrapé le recul technique d’avril. La très bonne tenue des commandes, tant en France qu’à l’étranger, a porté les carnets à un niveau jugé très satisfaisant, voire exceptionnel dans les matériels de transport. Dans l’ensemble, le niveau des stocks de produits finis s’est maintenu à un niveau légèrement au-dessus de la normale. Les effectifs ont été légèrement renforcés et les embauches devraient s’intensifier. Les rythmes de production du mois de juin devraient à nouveau s’accélérer

Fabrication de denrées alimentaire et de boisson (10 %)

Les volumes de production ont progressé grâce à l’effet conjugué d’une forte demande et d’une météorologie favorable qui a permis d’anticiper le démarrage des produits d’été dans le secteur de la viande. Les prix des matières premières ont globalement continué à augmenter alors que ceux des produits finis se sont maintenus. Les effectifs se sont renforcés, surtout dans le secteur de la fabrication de produits laitiers. Les prévisions d’activité sont favorables dans l’ensemble.

Equipement électriques, électroniques, informatiques et autres produits (15,6%)

Il s’agit du troisième mois consécutif de hausse de la production, portée par le dynamisme des commandes nationales comme étrangères. L’augmentation des prix des matières premières s’est poursuivie, partiellement répercutée sur ceux des produits finis. Les stocks sont jugés conformes à la normale. Les carnets de commandes, satisfaisants, laissent prévoir une nouvelle progression de la production et des embauches en juin.

Matériel de transport (17, 5%)

La production s’est intensifiée au cours du mois de mai malgré des problèmes d’approvisionnement qui perdurent. La demande s’est nettement intensifiée, notamment en provenance de l’étranger. La hausse des coûts des matières premières a légèrement ralenti, tandis que la répercussion sur les prix des produits finis s’est accélérée. Les effectifs ont été confortés, notamment par l’embauche d’intérimaires. Compte tenu du niveau des carnets de commandes, notamment si les problèmes d’approvisionnement s’estompent, l’activité devrait être très soutenue dans les prochaines semaines.

Autres produits industriels (56,9 %)

La production s’est inscrite en nette augmentation au cours du mois de mai. La demande est apparue dynamique, aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger. Les carnets de commandes se sont légèrement étoffés et sont jugés satisfaisants. Le recours à l’intérim a permis de satisfaire les besoins en main d’œuvre. Par ailleurs, la conversion de contrats temporaires en contrats permanents est de plus en plus fréquente. Les coûts des matières premières ont continué leur progression mais à un rythme moins soutenu, avec une répercussion partielle sur les prix des produits finis. Les perspectives de production et d’emploi sont favorables

Services Marchands (40 %)

L’activité du mois de mai dans les services marchands s’est intensifiée avec une demande soutenue dans les transports de marchandises et le travail temporaire. Ce climat favorable a contribué à de nouveaux recrutements, parfois difficiles pour certaines qualifications. Les prix se sont légèrement appréciés. Les trésoreries sont jugées satisfaisantes. Les prévisions demeurent positives dans tous les secteurs, avec une accélération des embauches.