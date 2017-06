"Conter à l'heure du thé 2017" : les Contes du Cheval s'invite au haras de Besançon

"Conter à l'heure du thé" revient le 24 juin dans le cadre des fêtes de quartiers avec la Maison de quartier de la Grette, de Saint-Ferjeux et l'association Croqu'livre.

A cette occasion, le conteur Bernard Chèze et son musicien Arnaud Delannoy investiront le haras de national de Besançon afin de proposer "Les Contes du Cheval", pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Il y aura trois sessions contes, la première à 14 heures 30, la deuxième à 15 heures 30 et la dernière à 16 heures 30.