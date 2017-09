Corps retrouvé dans le canal de Bourgogne : un suspect arrêté en Espagne

L'homme a été "interpellé sur mandat d'arrêt européen", a précisé la procureure de la République Sophie Macquart-Moulin, confirmant une information de France Bleu Auxerre et précisant qu'il serait remis aux autorités judiciaires françaises dans un délai de 15 jours à 1 mois.

Les autorités espagnoles ont pour leur part confirmé qu'un "citoyen français qui était recherché par les autorités françaises" a été arrêté lundi à Cañar, dans la province de Grenade, dans le sud du pays. Le suspect, né en 1994, "n'a pas été entendu sur les faits: il ne pourra être interrogé qu'à son arrivée à Auxerre" par la juge d'instruction en charge du dossier, a précisé Mme Macquart-Moulin. Le parquet ne s'exprimera que plus tard sur les circonstances du décès de la victime, originaire de l'Aube.

Son corps avait été retrouvé le 17 août "les mains entravées". Une autopsie réalisée le lendemain avait mis en évidence "plusieurs hématomes et plaies au niveau de la tête de la victime", sans permettre d'éclaircir la cause du décès. Une enquête ouverte pour homicide volontaire avait été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Dijon et à la brigade de recherches de Sens (Yonne).

